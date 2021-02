Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, va verso il rinnovo di contratto. Come riporta Sky Sport, il 9 neroverde, in scadenza nel 2022, ha raggiunto l'intesa sulle cifre, non ancora sulla nuova scadenza (spinge per il 2024). Ma c'è ottimismo, con i contatti, di queste ultime ore, che sono stati più che positivi.