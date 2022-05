Sassuolo-Milan può essere la gara che decide lo scudetto, lo sa bene Giovanni Carnevali, ad neroverde: "C'è grande aspettativa per questa partita, abbiamo avuto una grande richiesta di biglietti e credo che sarà una festa del calcio - ha detto a margine di un convegno al Mapei Stadium - Noi abbiamo i nostri obiettivi, giocherà con professionalità per fare risultato. Quest'anno ci siamo levati grandi soddisfazioni contro Juve, Milan e Inter, potevamo avere anche qualche punto in più ma con il cambio d'allenatore non era facile. Siamo felici di quello che ha fatto Dionisi, e nonostante le cessioni di Marlon, Locatelli, Caputo e Boga abbiamo fatto molto bene con i nostri giovani".



"Abbiamo preso altri giocatori che vanno aspettati e hanno bisogno di crescere, con il nostro scouting continuiamo a portare avanti la nostra filosofia guardando sia al bilancio che al campo. Abbiamo richieste per sei giocatori su undici titolari, ma non possiamo venderli tutti. Non so in quanti partiranno: forse uno, magari due... Quello che conta è la volontà del club e del giocatore".