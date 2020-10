Intervistato da RMC Sport, il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali applaude Maxime Lopez, arrivato dal Marsiglia nell'ultima finestra di mercato: "Maxime Lopez è qui da soli 10 giorni, ma abbiamo l'impressione che sia con noi da 10 anni. Dal punto di vista calcistico è molto ben attrezzato per esprimersi nello stile di questa squadra e non è difficile per lui integrarsi nel gioco, ha tutte le qualità tecniche per giocare nella nostra squadra. È un po' il punto di partenza di questo arrivo. E poi, in questa squadra, abbiamo anche Boga e i due si conoscono da anni. Abbiamo anche Defrel che è francese, Bourabia e Traoré che parlano francese e anche Marlon grazie al suo soggiorno a Nizza. Tutto questo aiuta ad adattarsi. Maxime è un giocatore che pensa e analizza molto velocemente in campo. Offre sempre una soluzione al portatore di palla e si assume la responsabilità nella costruzione. Ha evidenti qualità tecniche e può giocare un po' in tutte le posizioni di centrocampo, è un tuttocampista come si dice in Italia. Un po' come Stefano Sensi, passato per il nostro club. Credo che Maxime si avvicini a questa tipologia di centrocampista".