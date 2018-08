L’ad del Sassuolo Carnevali ha così parlato a margine della presentazione di Locatelli: "Il progetto deve continuare e le operazioni sono state studiate con dei cambiamenti, dei giovani stranieri e non solo italiani anche per poter crescere. Sul reparto difensivo, speriamo di definire oggi Marlon e poi le entrate saranno chiuse. Alle uscite stiamo lavorando ma non è una cosa semplice, alcuni giocatori vogliono rimanere con noi, questo da una parte ci gratifica, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, dall'altro ci complica le cose. Per Letschert avevamo l'accordo col Frosinone ma non ha voluto andare, ora stiamo lavorando su altre piste.Valuteremo insieme., per cui non rientra ad oggi nei nostri piani”.