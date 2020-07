L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali parla a Sky Sport prima della partita con il Milan: "Berardi è la nostra piccola storia, un prodotto del settore giovanile: sono sicuro che continuerà con noi. De Zerbi ha scelto di rimanere con noi non perché gli è stato promesso di tenere tutti i migliori, non abbiamo avuto modo di parlare di mercato e giocatori e non ci sono state difficoltà: era un desiderio suo e nostro. Berardi, Locatelli e Boga sono determinanti e importanti: la volontà è sempre stata quella di continuare con loro, indipendentemente dall'allenatore. Noi nuova Atalanta? Dobbiamo guardare a noi stessi e provare a migliorarci. L'anno prossimo sarà l'ottavo di fila in Serie A, dobbiamo andare avanti con questa politica con giovani interessanti: abbiamo idee chiare sul nostro futuro".