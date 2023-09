Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Inter e ha blindato Armand Laurienté, accostato alla Juventus dopo le recenti dichiarazioni dell'agente: "A noi non sono arrivate offerte per Laurienté, ma non le avrei ascoltate perché è un giocatore che avremmo tenuto anche con l'arrivo di un'offerta, considerando le altre cessioni che abbiamo fatto. E' importante, non ho sentito nessuna campana".