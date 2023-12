L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky prima della gara contro il Milan:



"Speriamo di sorridere anche oggi, sappiamo che giochiamo contro una formazione forte, dovremo fare il massimo. Molti dicono che sono rimaneggiati, ma io vedo una squadra forte. Decreto Crescita? E' evidente che chi ha deciso la ritiene una cosa giusta, ma porterà meno denaro e meno competitività. Mi sembra che molti parlino come se noi non sapessimo fare il nostro mestiere, eppure non ci dimentichiamo mai dei settori giovanili, gestire un club di calcio è complicato e non abbiamo mai ricevuto aiuti. Su certe situazioni dobbiamo migliorare tanto, c'è il problema del vincolo a livello giovanile che secondo me è più importante del Decreto Crescita, perdiamo giocatori che cresciamo e poi vanno all'estero. Dovremmo essere sempre coordinati, ma purtroppo non lo siamo e ci troviamo impreparati. L'importante è la strategia, non cambiare il modo di lavorare".