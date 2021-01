Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: ""Ho parlato con Paratici di Scamacca? Ci siamo dati appuntamento in campo tra poco, vediamo cosa avrà da dirmi. Dobbiamo renderci conto di quello che siamo, stiamo facendo un ottimo campionato, ma quando affrontiamo le grandi squadre a volte non siamo all'altezza. C'è un gap importante, c'è qualcosa che manca, che spero possa essere ridotto il prima possibile. Il campionato è bello e divertente, tutte le società sono in difficoltà, quelle che hanno progettualità stanno venendo fuori. De Zerbi? E' il valore più importante, sa valorizzare i ragazzi, i giovani. Il Sassuolo punta sui giovani, De Zerbi è importante, è fondamentale. Lo conosco da quando è un Giovanissimo del Milan. E' un grande lavoratore, ha idee, ha qualcosa di speciale, ha un grande futuro, diventerà il mister di una grande squadra".