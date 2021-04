Il caos Superlega e non solo. Così l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanniha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: “. Era difficile pensare che si concludesse tutto in 48 ore, ma è andata così. Ci siamo sentiti traditi dalle tre società italiane. Sapevamo che questo progetto non era così facile da portare avanti. A tutti gli sportivi piace vincere sul campo, la meritocrazia al primo posto. E poi ci sono i tifosi, noi facciamo calcio per loro. Sono stati questi per me i due aspetti principali”.- "Credo che i problemi nel calcio siano tanti, alcune bisogna portarle avanti uniti, tutti insieme. Il sistema calcio va rivista, ce li portiamo avanti da tanto tempo, le società sono in difficoltà. Preoccupante che la Superlega fosse nata dai grandi club infatti, fa riflettere questo. Questi grandi presidenti dovevano decidere in modo diverso ecco, ho trovato tante cose non corrette. Assolutamente non sapevamo nulla noi. Dobbiamo cercare di essere uniti, tutti insieme. Ci sono problemi che vanno risolti sedendosi al tavolo, senza andare a discutere ogni volta. Come Sassuolo dobbiamo guardare avanti, quel che è successo è successo, zero rancore, dobbiamo migliorare il sistema".- "Scamacca vale 40 milioni? Noi possiamo credere la cifra che riteniamo giusta, ma di là qualcuno deve acquistarlo. Non obblighiamo nessuno a comprare Scamacca, è importante tenere i conti in ordine. Il problema pandemia è momentaneo, i risultati negativi nascono da anni di cattiva gestione. Sono un po' preoccupato, questi presidenti dovrebbero essere i più preparati. Tutti hanno problematiche".