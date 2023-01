Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan: "Due punti nelle ultime 8? La classifica va guardata attentamente, preoccuparsi non è però la parola giusta. La Serie A è un campionato duro, ma ci sta vivere momenti così. Fa parte del gioco, anche se negli ultimi 10 anni siamo stati abituati a posizioni più alte".



LA PARTITA - "Ci aspettiamo di più dalla squadra, ma ci sta che in certi momenti ci siano certe difficoltà. Sono convinto che faremo una buona gara".



MERCATO - "Scambio con il Bologna tra Kyriakopoulos e Vignato? Stiamo parlando con il Bologna in questi giorni, vediamo. Ci sono altre situazioni per Kyriakopoulos, ma vediamo se riusciamo a portarla al termine".



DIONISI - "L’allenatore gode della nostra massima fiducia, siamo convinti che possiamo recuperare e dobbiamo farlo. Non sottovalutiamo il momento, ne verremo fuori uniti. Faremo quadrato e daremo il massimo".



MAXIME LOPEZ - "Non dobbiamo dimenticare che è reduce da un infortunio. Deve essere consapevole delle sue qualità, lo stiamo aspettando e dobbiamo recuperarlo presto".