L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Squinzi mi manca tantissimo. Mi aveva dato le chiavi del club, ma voleva i conti in ordine. Voglio contribuire a realizzare il suo sogno di riportare questa squadra in Europa".



"In questa stagione stiamo facendo meno bene di quanto pensavamo. Questo è il decimo anno consecutivo in Serie A, un traguardo straordinario. Qualche difficoltà può starci, bisogna mantenere la calma con la consapevolezza di avere una rosa importante con giocatori di qualità. Ne verremo fuori al più presto".



"Dionisi rischia la panchina e il suo destino dipende dalla partita con il Monza? No, la sfida di domani non inciderà. Dionisi è bravo, noi abbiamo piena fiducia in lui, sta lavorando bene sul campo e infatti dal punto di vista del gioco c’è poco da dire. Mancano i risultati, abbiamo perso incontri che non dovevamo e non meritavamo di perdere. Fatichiamo a segnare, purtroppo. Dobbiamo fare un’analisi e ripartire: ci sta mancando qualcosa".



"Interventi sul mercato invernale per un centravanti? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo, il nostro rinforzo di gennaio sarà Berardi. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. Frattesi e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi".