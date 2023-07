Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così uscendo dalla sede dell'Inter: "Frattesi all'Inter? E' fatta, è fatta, ha firmato poco fa. Siamo contenti, è stata lunga, non è stato facile. C'erano diverse squadre interessate, ma si è conclusa nel modo migliore sia per noi sia per Frattesi, che aveva già una preferenza per la squadra nerazzurra. E' un giovane italiano, di grande talento, ha caratteristiche diverse da tanti altri centrocampisti. L'Inter ha fatto un ottimo acquisto, ora tocca all'allenatore e al club valorizzarlo, sono sicuro ci riusciranno. Mulattieri? Non era legato al discorso Frattesi, è una trattativa che avevamo in corso già da prima. E' un giovane interessante, in cui noi crediamo, importante per il Sassuolo secondo quella che è la nostra politica. Ora dobbiamo rinforzare il centrocampo, arriverà qualche giocatore. Berardi? Lotito l'ho visto due giorni fa, non mi ha detto nulla, se ci sono delle comunicazioni spero che me le faccia direttamente, non attraverso i giornali".