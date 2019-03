Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: "Stiamo esprimendo un buon gioco, stiamo mettendo in mostra giocatori giovani che migliorano sempre di più. Abbiamo perso punti per strada, abbiamo fatto qualche errore e dobbiamo rifarci per riprenderceli. Le prestazioni sono sempre stati buoni ed è stato espresso un buon calcio, è il momento di raccogliere punti".