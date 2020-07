L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, parlando del futuro di Jeremy Boga: "Non cedere nessuno è la volontà per il prossimo campionato, visti pure i tempi brevi tra quello in corso e il successivo. Quanto vale Boga? Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile. Ce l'hanno chiesto, in Italia e fuori. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo. Il Napoli? Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi".