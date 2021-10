Beppe Marotta bussa alla porta del Sassuolo sul mercato, ma Giovanni Carnevali non apre. L'amministratore delegato del club neroverde ha dichiarato al Festival dello Sport: "Ho avuto la fortuna di conoscere Marotta, che è stato il mio maestro".



"Raspadori? E' vero che c'è stato un interessamento dell'Inter, ma vogliamo tenere lui e Scamacca. Non c'è alcuna possibilità a gennaio, per l'Inter o per altre squadre".