L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sui gioielli neroverdi: "Non sono arrivate offerte ufficiali né per Scamacca e né per nessun'altro giocatore. L'Inter è stata la prima a chiederci informazioni, ma non abbiamo grandi necessità di vendere. Oggi non c'è la volontà di cederlo, ma se dovesse lasciarci sarà un'operazione con un grande club a una grande cifra. Sono arrivate richieste anche per Maxi Lopez e Traoré, ma non è detto che ci siano cessioni tra loro. Valuteremo eventuali condizioni importanti".



RASPADORI - "Se la Juve ci ha chiesto Raspadori? Con loro abbiamo fatto già l'operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio un club inglese ce l'ha chiesto spesso, ma per noi è un giocatore fondamentale".





CESSIONI - "Una cessione all'anno di un giovane? Può darsi, è necessario mantenere sempre i conti in ordine. A volte serve rinunciare a qualcuno per mantenere il bilancio corretto, è successo quest'anno con Boga e Marlon. Frattesi? Entrerà in Nazionale, ha già avuto qualche richiesta e non ci sono tanti giocatori nel suo ruolo. Dionisi ha meno esperienza di De Zerbi, ma al primo anno sta dimostrando di essere un ottimo allenatore e anche lui potrà ambire a grandi panchine. Vogliamo tornare il prima possibile in Europa, anche se sappiamo che è difficile perché ci sono sette/otto club più grandi di noi sotto ogni aspetto".