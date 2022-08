Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta di Modena:



"Il decimo anno di A è una grande soddisfazione, restare qui per un decennio è un grande successo. Siamo ambiziosi, dobbiamo cercare di ottenere sempre di più e non ci poniamo limiti. Vogliamo fare qualcosa di straordinario: quando parliamo di Europa non deve essere solo un sogno ma qualcosa che si possa realizzare".