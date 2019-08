L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato qualche battuta ai giornalisti che lo hanno intercettato a Milano: “L'Inter su Matri? No, non ce l'ha chiesto. Non sono stupito dal grande esordio in nerazzurro di Sensi, ha qualità e personalità. L'Inter ha fatto la scelta migliore”.



Sulle trattative in entrata: “Abbiamo definito oggi stesso l'arrivo di Defrel, un colpo di mercato. Con Chiriches siamo a buon punto e speriamo di chiudere domani. L'elemento più importante è la volontà di un giocatore di venire da noi, questo è stato determinante per Defrel. Potremmo fare ancora qualcosa, forse un terzino sinistro al posto di Rogerio”.



Su Babacar: “Se non ci sono le condizioni giuste, resta a Sassuolo. Berardi? E' un giocatore importante e in questo momento non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo”.