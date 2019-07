L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali parla a margine della presentazione dei calendari della Serie A 2019/20: "Cerchiamo di migliorarci rispetto alla scorsa stagione. Il prossimo anno sarà il settimo consecutivo in Serie A, abbiamo fatto due cessioni importanti come Demiral e Sensi, una grande perdita, ma nello stesso tempo abbiamo cercato di fare acquisti pensando di inserire ragazzi giovani e con esperienza, perché pensiamo che per il Sassuolo ci sia la possibilità di continuare in questo progetto. I sogni di Squinzi? Vincere. Caputo potrà aiutare a fare un salto di qualità, per le sue qualità tecniche e la sua esperienza, può dare un contributo all'interno dello spogliatoio".



A Sky Sport poi, Carnevali ha aggiunto: "Lirola e Boateng alla Fiorentina? La Fiorentina è una big, magari iniziamo con loro. La presentazione dei calendari è una opportunità per incontrarsi, magari dopo il calendario ci vedremo per capire cosa si può intavolare. Paura di perdere De Zerbi? No, è il nostro allenatore e con lui vogliamo fare cose importanti".