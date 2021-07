L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato sul palco di un evento dedicato al calciomercato della trattativa con il Milan per portare in neroverde Manuel Locatelli:



ACQUISTO PIU' IMPORTANTE - "Locatelli è stato l’acquisto più importante nonché il più costoso. Non è stato facile perché c’è stato il passaggio tra le due proprietà. La mia prima trattativa l’ho fatta con Fassone e Mirabelli e non eravamo riusciti a portarla a termine. Poi c’è stato il cambio di proprietà e la trattativa l’ho dovuta fare con Leonardo. È stata faticosa e difficile, ma lui è stato l’obiettivo. Anche se all’ultimo abbiamo rischiato con l’intervento di Adriano Galliani (ride, ndr)”.



GALLIANI - "Mi chiese di trovare qualche soluzione a favore del Milan, ma gli dissi “Non se ne parla neanche. Dopo un mese e mezzo, con tutto il bene che ti voglio…”. Adriano è un grande tifoso milanista”.