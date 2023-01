Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Monza: "E' fuor di dubbio che abbiamo individualità forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Speriamo che la partita contro il Monza ci faccia vedere qualcosa di buono. I giocatori più importanti, fino al termine della stagione non si muoveranno".



JUVE - "Ho letto del Sassuolo soltanto sui giornali, non so da dove si uscita".



LA SENTENZA - "Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siano in difficoltà".