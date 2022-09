L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport, analizzando la sessione estiva del mercato del club neroverde: "Sono state fatte cessioni importanti, sono molto soddisfatto per la cessione di Scamacca in Premier, una grande soddisfazione e opportunità di dare visibilità al nostro club in Inghilterra. Nessun club italiano ha chiesto Scamacca, mentre il PSG è stata la prima a cercarlo quest'estate. Avevamo quasi definito col West Ham e abbiamo dovuto dire no al PSG, ma penso che anche per il ragazzo fosse lo step giusto".



Sull'ipotesi, sfumata, di arrivare ad Hector Bellerin: "Abbiamo perso la sfida col Barcellona, pazienza (ride, ndr)".