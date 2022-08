Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida in campionato contro il Milan: "Non è stato facile tenere Frattesi ma non vogliamo smantellare la squadra dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca, non potevamo cambiare ancora di più. Speriamo che queste scelte sono scelte che porteranno ai risultati".