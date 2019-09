Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Telereggio: "Voto al mercato? Credo che la società abbia fatto tutto quello che poteva fare. Il progetto portato avanti con lo scouting, con Giovanni Rossi e il mister siamo riusciti a concretizzarlo. Siamo soddisfatti e credo che potremo migliorare l'undicesimo posto della passata stagione. L'Europa? La vuole il patron ma la vogliamo tutti noi. E' chiaro che la parte sinistra della classifica è un obiettivo importante e dobbiamo portarlo a termine".



SU BERARDI - "La bandiera sventola. E' il nostro punto di riferimento, è il capitano dopo Magnanelli. Ha avuto richieste importanti, come ogni anno. Credo che anche lui abbia sposato questo progetto e credo sia giusto continuare assieme a lui, finché c'è la gioia di stare insieme è giusto proseguire".



SU CAPUTO - "Le soddisfazioni sono tante. E' arrivato Caputo ma sono arrivati anche giocatori di livello. Obiang dalla Premier, Chiriches dal Napoli ma anche giocatori che fino a qualche anno fa non sapevano cosa fosse Sassuolo. Oggi lo riconoscono, sanno che qui si può far bene, c'è un grande allenatore che ci ha aiutato molto a costruire una rosa di qualità".