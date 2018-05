L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "Voto alla stagione? Più che sufficiente. Per come si è messa la stagione a un certo punto, il risultato è stato soddisfacente. Scansarci? Certe voci sono una mancanza di rispetto per noi. Dove andrà Politano? Noi siamo concentrati sulla partita di oggi, poi avremo tempo per pensare al suo futuro. Lui è un giocatore importante, la valutazione dipende sempre da chi può richiederlo. Da gennaio a oggi ha fatto molto bene, ha contribuito alla nostra salvezza ed è stato il nostro miglior giocatore e migliore acquisto di gennaio. Ragioneremo sul suo valore. Se Ausilio mi ha chiamato? No, ma avremo modo di parlarne con l'Inter e con altre società".