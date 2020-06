Partite a porte aperte ma con stadi a capienza ridotta? La Serie A ci pensa e, riferisce La Gazzetta dello Sport, il discorso potrebbe essere proposto nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale dell'8 giugno. Spingono le società, su tutti Andrea Agnelli ma anche l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali che a Radio Rai conferma: "I tifosi sono la parte più importante per una società di calcio, giocare senza ci dispiace ma in questo momento siamo costretti. Penso però che sia un problema che dobbiamo affrontare velocemente, ragionare su una parziale riapertura degli stadi rispettando le regole del distanziamento. Dobbiamo pensarci, non possiamo sempre arrivare in ritardo: serve programmazione, managerialità e buon senso, ma non la paura".