Ecco le parole di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a Dazn nel prepartita della gara contro la Juve:



"Mi aspetto che il Sassuolo dia continuità agli ultimi risultati e alle ultime esplosioni dei giovani. Raspadori? E' un professionista, ma è inutile nascondere che il mercato lo confonde. Nella fattispecie di oggi penso sia una scelta tecnica. La trattativa non è in stallo, ma ci dispiace farne a meno nel giorno di una partita così importante. Il mercato così non funziona, non va, si stravolgono le rose e noi ne stiamo risentendo molto. Avevamo in programma di puntare su Raspadori, ma sono state portate avanti delle trattative senza che lui tenesse conto di quello che offrivamo noi. Non c'è nessuna deadline, ma io spero si chiuda molto prima della prossima settimana".



BERARDI - "Non è stata un'estate tranquilla per lui, ci sono state delle richieste, ma abbiamo deciso di continuare insieme e proseguiremo nella trattativa per il rinnovo. Per noi è come un grande acquisto".



PINAMONTI - "L'obiettivo è crescere, abbiamo una proprietà importante e possiamo investire, con lui abbiamo fatto un'operazione un po' fuori dai nostri canoni".