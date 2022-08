Il Sassuolo avvisa il Napoli: il tempo stringe per Giacomo Raspadori. Lo si evince dalle parole dell'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali a Mediaset: "A breve inizia il campionato, da un po' di giorni stiamo parlando col Napoli e ora dobbiamo arrivare ad una conclusione. Il giocatore lo terremmo anche volentieri, ma sappiamo il suo desiderio di andare a giocare in un grande club, a patto che ci siano condizioni congrue: non è certo una trattativa facile, c'è un tempo in cui dobbiamo chiudere questa trattativa e sarà nei primi giorni di questa settimana".