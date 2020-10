Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla nell'immediata vigilia della partita con il Torino: "Maxime Lopez è un ragazzo che seguivamo da giorni. Stasera lo vediamo all'opera, speriamo dia continuità alle nostre operazioni. Sappiamo che è un giocatore di grande qualità".



SASSUOLO MATURO - "È un percorso di crescita che stiamo portando avanti da tempo. Si spera sempre di migliorare, la rosa dello scorso anno è rimasta invariata e abbiamo inserito giocatori di qualità. La voglia è quella di crescere: la serie A è difficile, ma siamo sulla strada buona".



SU SCHIAPPACASSE - "È un grande talento, ma deve recuperare sotto l'aspetto fisico. Credo che ci possa dare delle soddisfazioni. Speriamo che ci possa portare ottimi risultati".



TANTI TALENTI - "Io credo che quest'anno sarà un anno difficile, c'è molta apprensione su cosa potrà succedere. Avere una rosa completa e competitiva ci ha aiutato molto, in questa stagione tutti possano mettersi in mostra".



CHIACCHIERATE CON CAIRO - "Ci hanno chiesto un paio di giocatori ma la nostra volontà è stata quella di non cedere. Non abbiamo ceduto alle tentazioni".