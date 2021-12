Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla prima della partita con il Napoli: "“Sicuramente giocando contro una squadra come il Napoli spero che con l’entusiasmo e soprattutto il nostro modo di giocare speriamo di metterli in difficoltà. Dobbiamo provare a dare continuità a quanto fatto nelle ultime gare”.



SU SCAMACCA - "Credo che il ragazzo sia giovane e che sta migliorando di domenica in domenica, sappiamo che il suo percorso è ancora lungo, come tutti i ragazzi giovani bisogna dargli tempo per maturare”.