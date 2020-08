Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky:



Schiappacasse?

"Oggi il ragazzo arriverà in Italia per le visite mediche e poi ci sarà l'ufficialità. È un giocane molto interessante, è la nostra politica".



Boga? È possibile fare un altro affare con l'Inter?

"Non c'è due senza tre! Se non ci saranno esigenze particolari, ci piacerebbe continuare con Boga e Locatelli"



De Zerbi?

"Il mister ha un contratto e c'è un ottimo rapporto. Sono sicuro che arriverà in un grande club un giorno, ma per adesso ce lo teniamo stretto".