Al termine dell'incontro tra Inter e Sassuolo per Stefano Sensi, il dirigente dei neroverdi Carnevali ha dichiarato: "Sensi obiettivo dell'Inter? È cercato da grandi club, abbiamo tante richieste ma prima di darlo via ci pensiamo. Conte era qui e ho incontrato tutta l’Inter per vedere la nuova sede. Pinamonti e Traoré? No, assolutamente no​".