A poche ore dalla fine del mercato il Sassuolo è riuscito a resistere agli assalti delle big per i suoi gioielli. Da Boga a Locatelli, i neroverdi ripartono da loro. Dallo Sheraton di Milano l'ad Giovanni Carnevali ha spiegato: "Credo che il lavoro che il Sassuolo ha fatto sta dando i risultati, godiamocelo e speriamo duri a lungo. Questo per noi è l'ottavo anno di Serie A ed è frutto di una progettazione voluta da Squinzi e che noi stiamo portando avanti. In questo periodo non è facile, ma per ottenere risultati serve fare programmazione. Abbiamo la fortuna che in un mercato così fermo ci sono arrivate tante richieste, ma per il momento stiamo trattenendo i giocatori più forti: Caputo, Berardi, Boga e Locatelli sono ricercati, ma non è così difficile trattenerli perché loro sono convinti del nostro progetto".