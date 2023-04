Sassuolo-Juve è uno dei match più attesi della 30esima giornata di Serie A. A presentarla è l’ad degli emiliani, Giovanni Carnevali, che si è concesso a La Gazzetta dello Sport per una lunga intervista. Ecco le sue parole.



BERARDI - "Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo fare una gran partita”.



FRATTESI - “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier. Laurienté? Vale tanto, ma spero che nel tempo la sua valutazione possa crescere ancora di più. Per caratteristiche, non mi meraviglierei se arrivassero offerte dall’Inghilterra. Ma adesso non ci penso nemmeno a cederlo”.



SCAMACCA - “Non ho parlato con Gianluca, ma non sarei sorpreso tornasse in Italia. Per la Juve o per qualsiasi altra big italiana sarebbe una opportunità. Non ci sono tanti nove con le caratteristiche di Scamacca in Serie A”.



DIONISI - “Deve ancora costruirsi un percorso, però ha tutte le caratteristiche per diventare un top come Allegri. Max magari non esprime sempre un calcio spettacolare, ma le sue squadre ottengono risultati straordinari pure in situazioni complicate come quella attuale. A breve ci incontriamo con Dionisi per discutere il nostro futuro. L’augurio è quello di continuare insieme”.



JUVE - “Speriamo che Vlahovic si riprenda contro lo Sporting, la Juve non è la favorita per vincere l’Europa League ma è una grande squadra e può farcela. Ho sempre sognato di portare Chiellini al Sassuolo e non ho perso le speranze, magari dopo gli Usa avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi… Al patron Squinzi, che aveva un debole per i talenti, sarebbe piaciuto Di Maria. Io alla Juve? Il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e ho un legame speciale con la famiglia Squinzi. Però mantengo l’ambizione di arrivare in un top club. L’inchiesta Prisma? Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà”.