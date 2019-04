Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del momento delicato dei neroverdi ai microfoni di TRC: "Abbiamo un progetto ambizioso, cerchiamo di costruire anno per anno una società sana e solida sotto tutti gli aspetti, bilanciando la parte sportiva con quella economica. Abbiamo puntato su giocatori giovani che tanti ci invidiano. Quello principale è la salvezza anche se è giusto essere ambiziosi. Quest’anno nel momento di fare il salto di qualità per tanti motivi non ci siamo riusciti, ma le somme le tireremo a fine campionato".



SU SQUINZI - "È chiaro che in questo momento non è così soddisfatto, ma conosce il calcio e sa che in una stagione ci possono essere momenti negativi. Tutto quello che facciamo è condiviso con lui, sapevamo che ringiovanendo la squadra, cedendo pilastri come Acerbi e Politano, ci saremmo un po’ indeboliti ma questo è il percorso della società".



SU SENSI - "Può essere ceduto? Piace in Italia ma anche il Barcellona lo sta seguendo perché ha le caratteristiche giuste per il campionato spagnolo. Ma da qui a parlare di un interessamento concreto ce ne passa". SU BOATENG - "Saremo contenti di accoglierlo se loro decideranno di non riscattarlo. Al di là dell’aspetto imprenditoriale è importante aver creato un legame col Barcellona, iniziato in estate con l’acquisto di Marlon. Con la società blaugrana abbiamo aperto anche un canale a livello di marketing e settore giovanile".



SU DE ZERBI - "È un allenatore giovane e capace. Ha il contratto per la prossima stagione, ma può avere delle altre prospettive. A fine stagione faremo valutazioni con lui e i giocatori​".