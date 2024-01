Sassuolo: Carnevali su Cragno, Sensi e Kean

Giovanni Carnevali dribbla le domande sul mercato del Sassuolo. L'amministratore delegato del club neroverde ha dichiarato all'uscita dalla sede della Lega Serie A a Milano: "Kean dalla Juve o Sensi dall'Inter e Cragno al Monza? No, per ora non c'è niente. Né in entrata, né in uscita".