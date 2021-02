Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, parla dall'Hotel Sheraton ai microfoni di Sportitalia del futuro di De Zerbi: "De Zerbi a fine ciclo? Sento sempre parlare di questi cicli, ma come società abbiamo le idee ben chiare. E speriamo di poterle mettere in pratica col mister, uno dei migliori in circolazione".