L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky prima del derby col Bologna:



'Credo che quella di oggi sia una partita importante per dare continuità in questo campionato e cercare di concluderlo nel modo migliore. Anche la partita della prossima settimana con il Milan per noi è importantissima. Dionisi? Si è dimostrato all'altezza, era naturale che ci fossero difficoltà ma ha fatto bene. Maxime Lopez? Vogliamo tenere più giocatori possibile, fate attenzione anche ai giocatori che ci sono in giro, tipo l'Orsolini di turno'