Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile arrivo di Tonelli, centrale del Napoli: "Non credo, non dobbiamo pensare soltanto al difensore centrale, ma anche ad una punta. Dobbiamo fare attenzione, il calciomercato è lungo e per me dovrebbe anche terminare prima. Dobbiamo fare le giuste valutazioni. Possiamo fare bene, poi De Zerbi è un grande allenatore".