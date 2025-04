Sassuolo, Carnevali: "Tornati in Serie A dopo stagione straordinaria. Primo pensiero per Giorgio Squinzi e sua moglie "

Getty Images

Dopo un solo anno in Serie B, il Sassuolo è tornato in Serie A. I neroverdi, che stanno dominando il campionato e sono al comando con 75 punti, hanno ottenuto l'aritmetica della promozione con cinque giornate d'anticipo grazie al pareggio per 2-2 tra Mantova e Spezia. I liguri, terzi, sono a 16 punti e, pertanto, la formazione di Fabio Grosso è certa almeno del secondo posto (attualmente del Pisa su cui ha 9 punti di vantaggio), che significa Serie A diretta.

SASSUOLO IN SERIE A: I SEGRETI DELLA CAVALCATA E I RECORD DA INSEGUIRE

Dal sito ufficiale sono arrivate le parole dell'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali: "Siamo tornati in Serie A con largo anticipo e attraverso una stagione straordinaria! Un grande orgoglio per il lavoro svolto da tutte le componenti della società. In primis dalla proprietà, ha voluto fortemente e sin da subito riportare il Sassuolo nella massima serie. Veronica e Marco Squinzi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro vicinanza e questo è stato fondamentale.

Faccio i complimenti a tutti: al Direttore Sportivo Francesco Palmieri nella sua prima esperienza in questo ruolo e artefice di un gran lavoro, a Mister Fabio Grosso e al suo staff per la grande professionalità, alla squadra che ha fatto un campionato straordinario regalandoci grandissimi successi e a tutti coloro che lavorano nel Sassuolo e che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo. Un grazie particolare ai tifosi neroverdi e alla loro passione.

Il primo pensiero? Al Dottor Giorgio Squinzi e sua moglie Adriana, sicuramente staranno festeggiando anche loro insieme a noi!"