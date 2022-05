L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il bilancio della stagione neroverde: "E' più che positivo. Avevamo un allenatore nuovo, giocatori giovani e nuovi dopo averne sostituiti alcuni. Il prossimo anno sarà il decimo in Serie A, questo deve stimolarci ad andare avanti con questo percorso - ha detto all'evento L'Amico Atletico - Scamacca? Non sono ancora arrivate richieste ufficiali. Abbiamo giocatori importanti, ma il nostro obiettivo è mantenere la squadra competitiva per la prossima stagione, senza privarci dei calciatori con facilità".



CASADEI & PINAMONTI - "L'anno scorso avevamo già chiesto Casadei all'Inter, credo sia un profilo molto interessante e non penso che i nerazzurri vogliano privarsene. Pinamonti? Credo sia complicato, è diventato un giocatore che può ambire anche a club più importante e che ha un valore di mercato non accessibile per noi. Una società come la nostra deve puntare a investire su cifre inferiori per poi poterli divendere in futuro; Pinamonti lo vorremmo volentieri, ma credo sia complicato. Dybala o Lukaku? Difficile scegliere, ma prenderei il secondo".