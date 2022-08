L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, durante la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pinamonti, ha parlato anche del mercato: "Non abbiamo richieste particolari in questo momento ma non abbiamo intenzione di fare uscite. Stiamo valutando. Siamo soddisfatti delle cessioni importanti fatte ma anche degli acquisti importanti, abbiamo acquistato giocatori di grande valore." Carnevali ha poi aggiunto: " Stiamo valutando, cercando di capire, perché abbiamo due defezioni con Traore e Muldur, senza queste problematiche il mercato sarebbe concluso, valuteremo però nei prossimi giorni il da farsi".