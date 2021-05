La notizia era nell'aria da tempo: ​Roberto De Zerbi lascerà il Sassuolo a fine stagione. Dopo la vittoria sul Parma il tecnico ha annunciato la separazione degli emiliani. Ad attenderlo c'è lo ​Shakhtar Donetsk e la possibilità di misurarsi in Champions League. Ora per i neroverdi si apre un nuovo capitolo che avrà inizio con la scelta del successore. Sono quattro i profili sui quali si stanno concentrando le valutazioni dell'ad Carnevali e del direttore sportivo Rossi.





LA LISTA - Italiano è il preferito per quanto ha saputo costruire con lo Spezia. Una storica promozione in serie A e una salvezza tranquilla nonostante un organico di certo non eccelso. Ma, soprattutto, la capacità di fare risultati con un gioco riconoscibile ed efficace. In lista ci sono anche i nomi di Dionisi del Venezia, Juric e di Giampaolo, legato contrattualmente al Torino.