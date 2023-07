Emil Konradsen Ceide, esterno d'attacco norvegese del Sassuolo, ha parlato in un'intervista a Nordlys, dando indizi sul suo futuro. Il classe 2001 ha sottolineato la sua volontà di trovare spazio, cosa che a Sassuolo finora non gli è stata garantita. Queste le sue dichiarazioni: "Non so cosa accadrà in futuro, ora devo tornare indietro e sentire cosa hanno da dire. Sono in un'età in cui devo giocare ed è tutto quello a cui penso durante il giorno".