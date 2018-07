Il Sassuolo ha ufficializzato l'acquisto dall'Eintracht Francoforte di Kevin Prince Boateng. Il centrocampista ghanese torna finalmente in Serie A, dove arrivò grazie al Genoa nel 2010 ma fu subito girato al Milan, dopo un lungo peregrinaggio in giro per l'Europa. I tifosi neroverde esultano, ma insieme a loro anche tutti i fan di chi segue non tanto il giocatore quanto la sua bellissima compagna, Melissa Satta.



Ma c'è di più perchè sul web è già esplosa o meglio riesplosa la febbre da "ex-velina" perchè a Sassuolo con Matri c'è anche Federica Nargi, anche lei ex ballerina del programma Striscia la Notizia che prese proprio il posto della Nargi. Le due sono molto amiche, hanno lavorato insieme per numerose sfilate di intimo dato che sono entrambe testimonial di un noto marchio italiano. E ora faranno sognare i tifosi sassolesi al Mapei Stadium. Fortunati loro? Eccole nella nostra gallery.