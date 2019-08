Il Sassuolo è vicinissimo a chiudere un colpo di livello top per la propria difesa. Ceduto Demiral alla Juventus il club neroverde secondo Sky Sport è vicinissimo a chiudere l'acquisto dallo Zenit San Pietroburgo di Emmanuel Mammana, centrale argentino ex-River Plate che prima di approdare in Francia al Lione era stato corteggiato e trattato anche da Juventus, Milan e Inter.