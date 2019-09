Il nuovo difensore del Sassuolo Vlad Chiriches è stato presentato oggi in conferenza stampa: "È una nuova esperienza, avevo bisogno di questa sfida e sono felice di essere qui. Ho chiesto referenze ad amici e mi hanno parlato tutti bene. C’è una società forte, un allenatore bravissimo e questo mi ha convinto. Il club mi ha voluto fortemente e sono felice. La trattativa? Sono arrivato al punto giusto. Non importa se non ero nella lista dei difensori sui giornali, ora sono qui".