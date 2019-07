Andrea Consigli ha parlato a Sky Sport della prossima stagione e di Roberto De Zerbi: ''Sassuolo? Si è sempre parlato, ma io sto bene qua. Sono felice che il mister sia rimasto, lo scorso anno mi sono divertito e arricchito. Abbiamo la base dell'anno scorso, De Zerbi è uno dei migliori allenatori che ho avuto: gioca per principi e non per dogmi. E' destinato a grandi squadre. Il Sassuolo, tolte le tre grandi, se la può giocare con tutte le altre''.