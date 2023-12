Nei minuti successivi a Sassuolo-Roma, il portiere neroverde Andrea Consigli ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue principali dichiarazioni:



MAI A PORTA INVIOLATA - "Non lo so perché succede da tanto, un giorno è una cosa, un altro giorno è un'altra. I dettagli non ci dicono bene ma non è sfortuna, è colpa nostra. Negli ultimi anni abbiamo cambiato tanto, sono arrivati tanti ragazzi bravi e di prospettiva ma parecchi di loro sono alle prime partite in Serie A. Boloca ad esempio sta facendo benissimo, è una sorpresa, ma ci sta concedere qualcosa dal punto di vista dell'esperienza o nelle letture. Questa è una scelta che ha fatto la società. Non siamo il Sassuolo che lottava per stare nelle prime 8 come 2-3 anni fa, ma siamo il Sassuolo che si deve salvare. Siamo in linea con i punti che dobbiamo conquistare. È una stagione diversa, magari tanti sono abituati a vedere un Sassuolo in lotta per altre cose, ma stiamo facendo un campionato per salvarci".



PROSSIME PARTITE - "Contro le grandi abbiamo sempre fornito la prestazione, il problema viene tante volte in casa quando l'avversario è meno blasonato, lo stadio è più vuoto e lì pecchiamo perché abbiamo lasciato tanti punti contro le dirette concorrenti. Oggi abbiamo fatto prestazione, i dettagli girano male e dobbiamo farli girare bene con il lavoro. Ora abbiamo tre avversari che lottano per la salvezza, vediamo se siamo cresciuti".