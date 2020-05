Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha predisposto di attivare l'opzione di riscatto per Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale rimarrà a Milano ma i 20 milioni previsti non saranno pagati subito al Sassuolo; i due club, in ottimi rapporti, vista la crisi per il Coronavirus studiano il pagamento dilazionato in più anni.